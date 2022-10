Herbert Hainer Foto: Enrique Huaiquil/dpa up-down up-down FC Bayern München Hainer: „In der Bundesliga definitiv nicht zufrieden“ Von dpa | 10.10.2022, 13:24 Uhr

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer will schnell zurück an die Bundesliga-Spitze. Zu viele Punkte seien liegen geblieben. Immerhin läuft es in der Champions League. Überzeugt ist er vom Trainer.