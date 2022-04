Fußball FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Hamburger SV verlängert bis 2026 mit Anssi Suhonen Von dpa | 08.04.2022, 05:06 Uhr | Update vor 46 Min.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag mit Anssi Suhonen vorzeitig verlängert. Wie der Club dazu am Donnerstag mitteilte, bleibt der 21 Jahre alte Finne nun mindestens bis zum 30. Juni 2026 bei den Hanseaten. „Anssi hat diese Saison in seiner Entwicklung einen großen Schritt nach vorn gemacht und seinen Platz in der Mannschaft gefunden“, sagte HSV-Sportdirektor Michael Mutzel über den finnischen U21-Nationalspieler.