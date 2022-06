Cedric Teuchert läuft mit dem Ball am Fuß. Foto: David Inderlied/dpa FOTO: David Inderlied Bundesliga Hannover 96 gewinnt Testspiel gegen Havelse Von dpa | 22.06.2022, 20:15 Uhr

Hannover 96 hat ein Testspiel gegen den Nachbarn und Drittliga-Absteiger TSV Havelse mit 3:1 (2:0) gewonnen. Cedric Teuchert (15.), Maximilian Beier (35.) und Sebastian Kerk per Foulelfmeter (57.) erzielten am Mittwochabend die Tore für den Fußball-Zweitligisten. Julian Rufidis traf in der Schlussphase für die Havelser (86.).