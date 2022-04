Fabio Kaufmann von Karlsruhe steht nach dem Abpfiff auf dem Feld. Foto: Daniel Reinhardt/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Daniel Reinhardt 2. Bundesliga Hannover 96 nach 2:0-Sieg gegen Karlsruhe fast gerettet Von dpa | 29.04.2022, 20:52 Uhr

Hannover 96 hat den Klassenerhalt in der 2. Fußball- Bundesliga so gut wie sicher. Trotz der großen Unruhe um die geplante Verpflichtung des Wunschtrainers Stefan Leitl (SpVgg Greuther Fürth) gewannen die Niedersachsen am Freitagabend mit 2:0 (1:0) gegen den Karlsruher SC. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt jetzt neun Punkte. Absteigen können die Niedersachsen nur noch, wenn sie ihre beiden letzten Spiele gegen den Hamburger SV und FC Ingolstadt verlieren und der Tabellen-16. Dynamo Dresden noch drei Mal gewinnt.