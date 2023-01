Santiago Ascacíbar Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Bundesliga Hertha BSC: Ascacibar wechselt zurück nach Argentinien Von dpa | 18.01.2023, 09:56 Uhr

Der vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC nach Italien verliehene Santiago Ascacibar setzt seine Leihe in der Heimat fort. Der Mittelfeldspieler verlässt den italienischen Erstligisten US Cremonese und wechselt in seine Geburtsstadt La Plata zum Club Estudiantes, wie Hertha mitteilte.