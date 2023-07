Anderson Lucoqui Foto: Torsten Silz/dpa/Archivbild up-down up-down Transfers Hertha BSC holt Anderson Lucoqui aus Mainz Von dpa | 25.07.2023, 19:08 Uhr

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Anderson Lucoqui unter Vertrag genommen. Der 26 Jahre alte Abwehrspieler kommt vom Bundesligisten FSV Mainz 05 in die Hauptstadt und unterschrieb für ein Jahr. In der vergangenen Saison spielte der Linksfuß auf Leihbasis beim FC Hansa Rostock in der 2. Bundesliga.