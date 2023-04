Sandro Schwarz Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Bundesliga Hertha-Trainer Schwarz will Mut und Konsequenz in Freiburg Von dpa | 01.04.2023, 05:13 Uhr

Für die schwere Aufgabe seines Teams beim Champions-League-Kandidaten SC Freiburg hat Hertha-Trainer Sandro Schwarz mehrere Schlüssel ausgemacht. „Konsequent zu verteidigen, das wird wichtig sein, und darüber hinaus sehr mutig zu agieren in den Ballbesitzphasen, die du hast, und in deinen Umschaltmomenten“, sagte der 44-Jährige vor dem Spiel der Berliner im Breisgau am Samstag (15.30 Uhr/Sky).