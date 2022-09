1899 Hoffenheim - FSV Mainz 05 Foto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Fussball Hoffenheim stürmt mit Sieg gegen Mainz auf Rang zwei Von dpa | 10.09.2022, 17:36 Uhr

Für Hoffenheim läuft es in dieser Bundesliga-Saison bisher ordentlich. Gegen Mainz gelingt in Überzahl ein ungefährdeter Sieg und damit der Sprung in die Spitzengruppe.