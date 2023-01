Marcus Thuram Foto: Andreas Gora/dpa up-down up-down Bundesliga Hoffnung für Gladbach-Coach Farke auf Thuram-Rückkehr Von dpa | 23.01.2023, 15:22 Uhr

Borussia Mönchengladbachs Trainer Daniel Farke hat wieder größere Hoffnung auf Einsatz von Torjäger Marcus Thuram am Mittwoch beim FC Augsburg. Der französische Vize-Weltmeister, der wegen Knieproblemen am Sonntag beim 2:3 gegen Bayer Leverkusen gefehlt hatte, konnte am Montag wieder mit der Mannschaft trainieren.