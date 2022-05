ARCHIV - Marcell Jansen (r), und Jonas Boldt (l) klatschen. Foto: Daniel Reinhardt/dpa FOTO: Daniel Reinhardt 2. Bundesliga HSV-Aufsichtsratschef Jansen: Weiter mit Boldt und Wüstefeld Von dpa | 30.05.2022, 19:44 Uhr

Präsident Marcell Jansen hat sich für personelle Konstanz in den Führungsgremien des Fußball-Zweitligisten Hamburger SV ausgesprochen. „Wir haben beiden Vorständen das absolute Vertrauen ausgesprochen“, sagte der Ex-Profi am Montag in einem Interview auf der Vereinsseite und ergänzte: „Ohne Zweifel werden wir die Energie bündeln und gemeinsam einen neuen Anlauf nehmen.“