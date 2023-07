Uwe-Seeler-Skulptur Foto: Axel Heimken/dpa up-down up-down Erinnerung an Vereinslegende HSV erinnert in Glasgow mit Aufwärmshirts an Uwe Seeler Von dpa | 21.07.2023, 13:52 Uhr

Anlässlich des ersten Todestages von Uwe Seeler wird der Hamburger SV im Testspiel bei den Glasgow Rangers in „Uns Uwe“-Aufwärmshirts auflaufen. Das teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. HSV-Legende Seeler war am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren gestorben.