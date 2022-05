ARCHIV - Jonas Meffert spielt den Ball. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Robert Michael Bundesliga HSV-Profi Meffert: Relegations-Pech wird zum Trauma Von dpa | 24.05.2022, 09:41 Uhr

Für HSV-Profi Jonas Meffert wird die Relegation zur Fußball-Bundesliga immer mehr zum Trauma. Dreimal stand der 27 Jahre alte defensive Mittelfeldakteur mit drei verschiedenen Vereinen in seiner Karriere in der Relegation - dreimal zog er am Ende den Kürzeren. „Es tut heute sehr weh, und morgen wird es auch sehr weh tun. Aber wir werden uns bald wieder zusammensetzen und nach vorne blicken. Für die Stadt, die Fans und den Verein tut es mir unglaublich leid“, sagte der im Vorjahr zum Hamburger SV gekommene Leistungsträger in der Stunde der erneuten Enttäuschung.