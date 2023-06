Trainingsauftakt HSV Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down 2. Liga HSV startet zum sechsten Mal die Mission Aufstieg Von dpa | 30.06.2023, 16:49 Uhr

Der Hamburger SV ist in die Vorbereitung auf seine sechste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Das Ziel sei das gleiche wie in allen Jahren seit 2018, machte Sportvorstand Jonas Boldt am Rande des Trainingsauftakts deutlich: der Aufstieg.