HSV-Trainer sieht Chancen: Wollen „Hand am Pott halten" Von dpa | 18.04.2022, 12:28 Uhr

Tim Walter sieht den Zweitligisten Hamburger SV im DFB-Pokalhalbfinale gegen Bundesliga-Vertreter SC Freiburg in der Rolle des aussichtsreichen Außenseiters. „Der Gegner spielt eine Liga höher und ist auf dem Weg in die Champions League, wir sind nominell der Herausforderer“, sagte der Trainer des HSV am Ostermontag zum Heimspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen die Breisgau-Elf. „Wir haben Bock auf dieses schöne Spiel und eine hervorragende Plattform mit einem ausverkauften Haus. Da ist es für jeden Gegner schwer, vor 57.000 Fans zu bestehen“, betonte Walter.