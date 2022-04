Fußballfans jubeln im Stadion. Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Christian Charisius 2. Bundesliga HSV-Trainer zum Aufstiegsrennen: „Gesetzt ist gar nichts“ Von dpa | 28.04.2022, 15:47 Uhr

HSV-Trainer Tim Walter sieht den Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga noch nicht als entschieden an. Auch Tabellenführer Werder Bremen und der Zweite Schalke 04 stehen als Bundesliga-Rückkehrer längst nicht fest. „Gesetzt ist noch gar nichts. Es sind noch drei Spieltage zu spielen“, sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz zur Partie des Hamburger SV am Samstag (13.30 Uhr/Sky) beim FC Ingolstadt. „Die anderen Mannschaften müssen ihre Hausaufgaben auch machen.“