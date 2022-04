Moritz Heyer FOTO: Thomas Frey 2. Bundesliga HSV verlängert mit Defensivspieler Heyer bis 2026 Von dpa | 01.04.2022, 16:15 Uhr | Update vor 44 Min.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat Defensivspieler Moritz Heyer langfristig an sich gebunden. Der ursprünglich im Sommer nächsten Jahres auslaufende Vertrag ist um drei Jahre bis Sommer 2016 verlängert worden. Das teilte der Verein am Freitag mit. „Er verleiht unserem Team eine besondere Stabilität“, sagte Sportdirektor Michael Mutzel. In den Tagen zuvor waren Verträge mit Mario Vuskovic, Miro Muheim und Maximilian Rohr verlängert worden.