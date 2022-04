Fußball FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Jahn Regensburg peilt in Rostock 40-Punkte-Marke an Von dpa | 14.04.2022, 13:11 Uhr | Update vor 10 Min.

Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg will mit einem Sieg bei Hansa Rostock die ersehnte 40-Punkte-Marke knacken. „Das ist das Einzige, was zählt und wichtig ist“, sagte Jahn-Trainer Mersad Selimbegovic am Donnerstag vor dem Auswärtsspiel bei den Norddeutschen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky).