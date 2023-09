Nachdem Anfang vergangener Woche das Intermezzo des erfolglosen Trainers Torsten Gütschow beim Fußball-Oberligisten SG Dynamo Schwerin nach nur knapp drei Monaten abrupt beendet wurde, ist jetzt der Trainerstuhl bei der SG wieder besetzt. Am Dienstag, 26. September, wurde Jano Klempkow als Trainer der SG vorgestellt. Dieses Prozedere kennen Verein und Klempkow bereits, denn es ist die zweite Amtszeit für den Schweriner.

„Da er den Großteil des Teams und den Verein bestens kennt, war es keine große Überraschung, dass wir uns für ihn entschieden haben. Wir sind froh, dass er sich nach den Gesprächen bereit erklärt hat, das Team zu übernehmen und hoffen, dass er es wieder in höheren Tabellenregionen platzieren kann“, lässt sich der Vorstand der SG auf der Dynamo-Facebookseite zitieren.

Zwei Aufstiege und ein Klassenerhalt mit Dynamo Schwerin

Zurück auf Los heißt nun also die Devise beim Fußball-Fünftligisten, denn Klempkow stand schon vom 1. November 2020 bis zum 30. Juni 2023 an der Seitenlinie der Dynamos. Und das mit Erfolg, denn der 46-Jährige führte das Schweriner Team erst von der Landesliga in die Verbandsliga, eine Spielzeit später sogar in die Oberliga. Dort behauptete sich der Klub in seiner ersten Saison und sicherte sich souverän den Klassenerhalt. Eine weitere Saison wollte Klempkow nicht dranhängen, deshalb heuerte der Verein Ex-Profi Torsten Gütschow an. Doch nach fünf Niederlagen in sechs Liga-Spielen zogen die Verantwortlichen die Reißleine und stellten den 61-jährigen Gütschow frei.

Am Sonntag schon das nächste Kellerduell

Das erste Duell für Jano Klempkow und Co. hat es am Sonntag, 1. Okober, 14 Uhr, gleich in sich, denn mit der Hertha aus Charlottenburg gastiert ein punktgleicher Tabellennachbar im Sportpark Lankow. Die Berliner stehen mit sechs Zählern auf Rang 14, Dynamo mit dem schlechteren Torverhältnis einen Platz dahinter.