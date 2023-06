U21-Keeper Foto: Angelika Warmuth/dpa up-down up-down Europameisterschaft Kampf um Platz im U21-Tor: Atubolu in der Pole Position Von dpa | 15.06.2023, 10:32 Uhr

Das Casting um die Plätze in der EM-Formation der deutschen U21 geht in die finale Phase. Im Tor will sich Trainer Di Salvo am Freitag im Geheimtest noch mal alle Kandidaten ansehen.