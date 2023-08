Transfer zum FC Bayern Kane in München gelandet: Steht er gleich im Supercup gegen Leipzig auf dem Platz? Von dpa | 11.08.2023, 20:46 Uhr | Update vor 11 Min. Harry Kane soll von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München wechseln. Am Freitagabend traf er zum Medizincheck an einem Krankenhaus ein. Foto: dpa/Matthias Balk up-down up-down

Harry Kane, der neue potentielle Top-Spieler des FC Bayern München, ist endlich in Deutschland angekommen. Nun steht am Abend noch der Medizincheck an. Könnte er am Samstag bereits zum Supercup gegen RB Leipzig in der Allianz Arena dabei sein?