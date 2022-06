ARCHIV - Ein Fußball liegt vor der Partie im Netz. Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild FOTO: Friso Gentsch Fußball Katzidis Verbandspräsident am Mittelrhein Von dpa | 18.06.2022, 13:59 Uhr

Cristos Katzides ist der neue Präsident des Fußball-Verbandes Mittelrhein und somit Nachfolger von DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Der 52 Jahre alte Bonner wurde am Samstag beim ordentlichen Verbandstag des FVM in der Sportschule Hennef einstimmig in das höchste Amt des siebtgrößten DFB-Landesverbandes gewählt.