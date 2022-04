Borussia Dortmund - RB Leipzig FOTO: Bernd Thissen Fußball Kehl zu Fan-Rückkehr: „Haben zwei Jahre darauf gewartet“ Von dpa | 02.04.2022, 20:01 Uhr | Update vor 22 Min.

Der frühere Nationalspieler Sebastian Kehl hofft, dass der Fußball angesichts der langen Corona-Beschränkungen wieder seinen alten Stellenwert in der Gesellschaft erreicht. „Ich glaube, es wird auch ein bisschen brauchen, bis der Fußball wieder die Dimension erreicht, den er in den Jahren zuvor hatte. Aber ich wünsche mir das, nicht nur für unseren Club, sondern insgesamt für die Fußball-Welt in Deutschland“, sagte der 42-Jährige vor dem Topspiel der Bundesliga von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig am Samstagabend im Pay-TV-Sender Sky.