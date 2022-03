Fußball FOTO: Friso Gentsch 2. Bundesliga Keine Corona-Fälle mehr: Hansa in Bestbesetzung gegen Pauli Von dpa | 31.03.2022, 17:31 Uhr | Update vor 3 Min.

Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock kann das Nordderby gegen Spitzenreiter FC St. Pauli am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) im heimischen Ostseestadion praktisch in Bestbesetzung bestreiten. „Von Corona ist niemand mehr betroffen“, sagte Trainer Jens Härtel am Donnerstag. Ein Fragezeichen gibt es lediglich um Stürmer Pascal Breier, dem Rückenprobleme zu schaffen machen.