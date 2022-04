VfL Wolfsburg - Arminia Bielefeld FOTO: Swen Pförtner 1. Bundesliga Keine Gedanken an DFB-Elf: Nmecha begeistert Wolfsburg Von dpa | 10.04.2022, 12:01 Uhr | Update vor 42 Min.

An die Nationalmannschaft hat Lukas Nmecha nicht denken wollen. Dabei hatte sich der Angreifer mit zwei Toren und einer starken Vorstellung beim Wolfsburger 4:0 gegen Arminia Bielefeld durchaus nachhaltig bei Bundestrainer Hansi Flick in Erinnerung gerufen. „Nein“, sagte der 23-Jährige, im Hinterkopf sei die WM in Katar und die DFB-Elf nicht. „In erster Linie ist das für den Verein sehr wichtig“, betonte der Offensivspieler.