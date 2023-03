Jürgen Klopp Foto: Isabel Infantes/PA Wire/dpa up-down up-down Champions League Klopp blickt in die Zukunft: Königsklasse im Fokus Von dpa | 16.03.2023, 05:12 Uhr

Gegen Real Madrid hat der FC Liverpool in zwei Spielen keine Chance. Jürgen Klopp will das Königsklassen-Aus schnell abhaken. Der Trainer schaut bereits nach vorne. Was bleibt ihm auch übrig?