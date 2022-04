Florian Kohfeldt FOTO: Swen Pförtner Bundesliga Kohfeldt nach Corona-Infektion nicht in Augsburg dabei Von dpa | 03.04.2022, 14:43 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach seiner Corona-Infektion durfte Wolfsburgs Trainer Florian Kohfeldt am Sonntag noch nicht wieder an der Seitenlinie stehen. Das bestätigte sein Verein kurz vor dem Spiel des VfL Wolfsburg in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg (15.30 Uhr/DAZN) auf dpa-Anfrage.