Bundesliga Köln greift Europa League laut Baumgart mit „Vollgas" an Von dpa | 12.05.2022, 22:48 Uhr

Nach der sicheren Qualifikation für die Conference League will Trainer Steffen Baumgart mit dem 1. FC Köln zum Abschluss der Saison in der Fußball-Bundesliga noch in die Europa League aufrücken.