2. Liga KSC-Verteidiger Franke spendet Stammzellen Von dpa | 11.10.2022, 15:50 Uhr

Weil er möglicherweise ein Leben retten kann, wird Innenverteidiger Marcel Franke dem Karlsruher SC am Samstag in der Partie gegen den SV Darmstadt 98 fehlen. Der 29-Jährige werde am Donnerstag Stammzellen spenden, teilte der badische Fußball-Zweitligist mit.