Nia Künzer Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Frauenfußball Künzer über VfL Wolfsburg: Frauen beliebter als Männer Von dpa | 01.06.2023, 05:31 Uhr

Wolfsburgs Fußballerinnen wollen am Samstag den Champions-League-Titel in die Stadt holen. Ex-Weltmeisterin Künzer sieht die Spielerinnen in der Gunst der Fans sogar schon vor den Fußballern des VfL.