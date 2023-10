Der 34-Jährige hatte zuletzt beim EM-Aus im Achtelfinale gegen England im Sommer 2021 für das DFB-Team gespielt. Unter Hansi Flick kam der Verteidiger gar nicht mehr zum Zug. Am Freitag wird Nagelsmann sein erstes Aufgebot für die Länderspielreise nach Amerika bekannt geben.

Hummels überzeugte in dieser Saison mit starken Leistungen beim BVB und erzielte sogar zwei Tore. Dagegen sollen seine Dortmunder Kollegen Nico Schlotterbeck, Kapitän Emre Can und Karim Adeyemi für die kommenden beiden Länderspiele nicht berücksichtigt werden.

Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, wird es dagegen auch einen ersten Neuling unter dem neuen Bundestrainer geben. Chris Führich vom VfB Stuttgart soll am Freitag zum ersten Mal in die Nationalmannschaft berufen werden. Der Offensivspieler spielte sich beim starken Saisonstart der Schwaben in den Vordergrund. Auch der letzte Debütant unter Ex-Bundestrainer Hansi Flick, Pascal Groß, soll wieder dabei sein.

Die DFB-Auswahl trifft unter ihrem neuen Chefcoach am 14. Oktober in Hartford auf Gastgeber USA. Drei Tage später ist Mexiko in Philadelphia der nächste Kontrahent. Nagelsmann hatte im September die Nachfolge des glücklosen Flick als Bundestrainer angetreten und soll die Nationalmannschaft zu einer erfolgreichen Heim-EM im Sommer 2024 führen.