RB Leipzig FOTO: Jan Woitas Europa League Leipzig beginnt mit Top-Sturm - Bergamo ohne Kapitän Toloi Von dpa | 14.04.2022, 18:09 Uhr | Update vor 39 Min.

Mit seinem Top-Sturm Christopher Nkunku und André Silva in der Startelf will RB Leipzig erstmals das Halbfinale in der Europa League erreichen.