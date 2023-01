Brighton & Hove Albion - FC Liverpool Foto: Alastair Grant/AP/dpa up-down up-down Englischer Fußball Liverpool scheidet im FA Cup gegen Brighton aus Von dpa | 29.01.2023, 16:44 Uhr

In Brighton gibt es für Liverpool in dieser Saison nichts zu holen. Zwei Wochen nach der heftigen Liga-Pleite in Brighton scheiden die Reds dort auch im FA Cup aus. Klopp ist bedient.