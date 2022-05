Herthas Cheftrainer Felix Magath. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache Bundesliga Magath sieht Hertha in der Favoritenrolle Von dpa | 18.05.2022, 17:40 Uhr

Hertha-Trainer Felix Magath sieht seine Mannschaft in den Relegationsspielen gegen den Hamburger SV trotz der jüngsten Rückschläge psychologisch nicht im Nachteil. „Tatsache ist, wenn man es objektiv sieht, seit dem ich die Verantwortung trage, haben wir eine positive Entwicklung gemacht. Wer das Spiel in Dortmund gesehen hat, hat zwei Erstligisten gesehen, einer davon waren wir“, sagte Magath vor der ersten Ausscheidungspartie um den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1).