Experte FOTO: Sven Hoppe Bundesliga Top-Spiel Matthäus: Bayerns Titelgewinn eine kleine Entschädigung Von dpa | 20.04.2022, 06:18 Uhr | Update vor 7 Min.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus sieht in der zehnten Meisterschaft in Serie für den FC Bayern eine kleine Entschädigung nach dem Aus in der Champions League und im DFB-Pokal.