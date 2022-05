PSGs Kylian Mbappe (l) möchte bald bekanntgeben, bei welchem Verein er in Zukunft spielen will. Foto: Pascal Guyot/AFP/dpa/Archivbild FOTO: PASCAL GUYOT Französicher Fußball-Star Mbappé will bald Entscheidung über Zukunft bekanntgeben Von dpa | 16.05.2022, 16:11 Uhr

Der französische Fußball-Star Kylian Mbappé hat nach eigenen Worten „fast“ entschieden, wo er in der kommenden Saison spielen wird und will dies auch in Kürze bekanntgeben.