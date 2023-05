Mauricio Pochettino Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Premier League Medien: Chelsea verpflichtet Pochettino für drei Jahre Von dpa | 28.05.2023, 18:41 Uhr

Der argentinische Fußballtrainer Mauricio Pochettino hat laut britischer Medien einen Dreijahresvertrag beim FC Chelsea unterschrieben. Demnach soll der 51-Jährige schon in der kommenden Woche seinen Job an der Stamford Bridge beginnen und bis zum Sommer 2026 bleiben. Das berichteten unter anderem die Zeitungen „Guardian“ und „Telegraph“. Die offizielle Vorstellung Pochettinos wird in den kommenden Tagen erwartet.