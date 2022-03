Mexiko - El Salvador FOTO: Eduardo Verdugo WM-Qualifikation Mexiko und USA in Katar dabei - Costa Rica in die Playoffs Von dpa | 31.03.2022, 07:41 Uhr | Update vor 1 Std.

Mexiko hat sich zum achten Mal in Serie für die Fußball-WM qualifiziert und ist am Freitag bei der Auslosung wie Kanada und auch die USA in einem der Lostöpfe.