Von dpa | 09.05.2022, 11:21 Uhr

„Wir haben super gespielt und zehn Tore gemacht - Wahnsinn!“ So freute sich Fußballerin Alexandra Popp am Sonntag über den überragenden Sieg und damit auch die Meisterschaft. Mit dem VfL Wolfsburg hatte die Nationalspielerin gerade den Titel in der Fußball-Bundesliga der Frauen geholt.