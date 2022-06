ARCHIV - Hamburgs Robert Glatzel reagiert nach einer Torchance. Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild FOTO: Marcus Brandt Transfer „Morgenpost“: Torjäger Glatzel will HSV verlassen Von dpa | 02.06.2022, 11:55 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV droht der Verlust seines Torjägers Robert Glatzel. Der 28 Jahre alte Angreifer will nach Informationen der „Hamburger Morgenpost“ den Verein schon nach einer Saison wieder verlassen und in die Bundesliga wechseln. Glatzel soll dabei eine Ausstiegsklausel in seinem bis 2024 laufenden Vertrag nutzen können, von der zuerst die „Bild“-Zeitung berichtet hatte. Demnach dürfte er sich für etwa zwei Millionen Euro Ablösesumme vom HSV wieder verabschieden.