3. Liga MSV Duisburg verpflichtet Verteidiger Mai aus Dresden Von dpa | 09.06.2022, 12:26 Uhr

Der MSV Duisburg hat für die nächste Saison in der 3. Fußball-Liga Abwehrspieler Sebastian Mai verpflichtet. Der 28 Jahre alte Innenverteidiger, der in der vergangenen Spielzeit für den Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden aufgelaufen ist, wechselt ablösefrei nach Duisburg und unterschrieb einen bis Sommer 2024 gültigen Vertrag. Das teilte der MSV am Donnerstag mit.