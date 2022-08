Seit 2011 Präsident des MSV Pampow: Jens Heysel FOTO: Hans-Georg Taken up-down up-down MSV Pampow-Präsident Jens Heysel im SVZ-Interview „Eine gemeinsame Männermannschaft ist nicht unrealistisch“ Von Hans-Georg Taken | 04.08.2022, 11:09 Uhr

Der dienstälteste Fußball-Oberligist in der Region ist der MSV Pampow. Wenn am Sonntag um 15 Uhr die TSG Neustrelitz in der Gartenwegarena zu Gast sein wird, dann beginnt für die Pampower die vierte Spielzeit in Liga fünf.