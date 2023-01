Der MSV Pampow I (rote Trikots) gewann das F1/F2-Junioren Turnier. Der MSV II belegte hinter Neumühle III Rang drei. Foto: Dietmar Albrecht up-down up-down Neumühler Hallentage in Schwerin Nachwuchs des MSV Pampow holt sich zwei Turniersiege Von Hans-Georg Taken | 23.01.2023, 16:09 Uhr

Noch einmal ging es an zwei Tagen hoch her in der Sporthalle Krebsförden, denn die Neumühler Hallentage hielten zum Abschluss die Wettbewerbe sechs bis neun parat.