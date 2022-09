Jamal Musiala Foto: Zac Goodwin/PA Wire/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Musiala und der Spitzname „Bambi“: „Könnte schlimmer sein“ Von dpa | 26.09.2022, 05:20 Uhr

Es ist Zeit für einen Fan-Liebling in Wembley: Hansi Flick lässt Jamal Musiala gegen England von Beginn an ran. Der Bayern-Youngster erinnert an „ein paar Schulspiele“ im für ihn besonderen Stadion.