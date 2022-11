Jamal Musiala Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Fußball-WM Musiala vor WM-Start: „Mindset, den Pokal holen zu können“ Von dpa | 07.11.2022, 10:50 Uhr

Jamal Musiala glaubt an die Titelchance der deutschen Nationalmannschaft bei der WM in Katar. Den Bayern-Block sieht er in guter Verfassung. Man wolle den „Flow“ mitnehmen.