Bundesliga Nach erneutem Spektakel: VfB-Coach Hoeneß fordert Demut Von dpa | 02.09.2023, 19:27 Uhr

Trainer Sebastian Hoeneß freut sich über den in Summe gelungenen Saisonstart der Stuttgarter, will aber ruhig bleiben. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth findet Gefallen am Spektakel.