Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Unfall Nach Unfall: Rick van Drongelen aus Krankenhaus entlassen Von dpa | 05.05.2022, 14:23 Uhr

Der ehemalige HSV-Profi Rick van Drongelen hat nach seinem Unfall am Mittwoch das Krankenhaus verlassen können. „Wir sind mit ihm in Kontakt, insbesondere unser Geschäftsführer Profifußball, Oliver Ruhnert“, sagte Union Berlins Kommunikationschef Christian Arbeit am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Der vom 1. FC Union an den belgischen Erstligisten KV Mechelen ausgeliehene Abwehrspieler war am Mittwochmorgen auf dem Weg zum Training in einen Unfall verwickelt worden, bei dem der Fahrer des anderen Fahrzeugs getötet wurde.