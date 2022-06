ARCHIV - Spielbälle liegen auf dem Rasen. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Soeren Stache Bundesliga Nach zehn Jahren bei Bochum: Profivertrag für 18-Jährigen Von dpa | 17.06.2022, 13:51 Uhr

Der VfL Bochum hat den 18 Jahre alten Juniorenfußballer Tim Oermann mit seinem ersten Profi-Vertrag ausgestattet. Der Innenverteidiger, der seit zehn Jahren in den Nachwuchsmannschaften der Bochumer spielt, unterschrieb beim Bundesligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024. Dies teilte der Verein am Freitag mit. „Ich bin glücklich, meinen ersten Profivertrag hier beim VfL unterschrieben zu haben“, sagte Oermann in einer Mitteilung des Vereins. „Ich freue mich, die nächsten Schritte in meiner Heimatstadt gehen zu können“, fügte der gebürtige Bochumer hinzu.