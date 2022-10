Giulia Gwinn Foto: Robert Michael/dpa up-down up-down Vor Frankreich-Spiel Nächster Ausfall bei DFB-Frauen: Giulia Gwinn fehlt Von dpa | 05.10.2022, 16:30 Uhr

Die deutschen Fußball-Frauen müssen im Länderspiel gegen Frankreich den nächsten Ausfall verkraften. Giulia Gwinn hat sich im Training eine Knieverletzung zugezogen und fehlt der DFB-Auswahl in der Neuauflage des EM-Halbfinales am Freitag in Dresden.