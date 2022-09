Sadio Mané Foto: Marius Becker/dpa up-down up-down Bundesliga Nagelsmann hält an Mané in Bayern-Startelf fest Von dpa | 30.09.2022, 19:57 Uhr

Trainer Julian Nagelsmann hält beim FC Bayern München weiter an Star-Zugang Sadio Mané in der Startformation fest. Der zuletzt glücklose Senegalese will im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen seine Torflaute beenden.