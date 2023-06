Serhiy Rebrow Foto: Maurizio Degl'innocenti/dpa up-down up-down Nationalmannschaft Nationaltrainer Rebrow glücklich über Rückkehr in Ukraine Von dpa | 08.06.2023, 05:16 Uhr

Der neue ukrainische Fußball-Nationaltrainer Serhiy Rebrow freut sich auf die neue Aufgabe in seinem Heimatland. „Ich bin glücklich, dass ich in die Ukraine zurückgekehrt bin und für unser Land arbeiten werde“, sagte der 49-Jährige auf einer Pressekonferenz nach seiner Vorstellung. Zuletzt hatte der ehemalige ukrainische Nationalspieler den Al-Ain FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten trainiert.